Çatalca’da uyuşturucu operasyonu, çok sayıda kök kenevir ele geçirildi
Çatalca’da tabiat parkında yasadışı ekimi yapıldığı ihbarı üzerine Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde yapılan İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda 2 bin 120 kök kenevir, 946 bin Türk Lirası, 357 dolar, 115 Euro, 145 sterlin, 4 adet bilezik, 250 gram altın, 70 gram esrar, 50 gram esrar tohumu, 1 adet tabanca, şarjör, 44 adet fisek, 2 adet avtüfeği ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli ise yakalandı.
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