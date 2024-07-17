Video Haber Çatalca’da uyuşturucu operasyonu, çok sayıda kök kenevir ele geçirildi
Çatalca’da uyuşturucu operasyonu, çok sayıda kök kenevir ele geçirildi

Çatalca’da uyuşturucu operasyonu, çok sayıda kök kenevir ele geçirildi

17.07.2024 | 21:04

Çatalca’da tabiat parkında yasadışı ekimi yapıldığı ihbarı üzerine Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde yapılan İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda 2 bin 120 kök kenevir, 946 bin Türk Lirası, 357 dolar, 115 Euro, 145 sterlin, 4 adet bilezik, 250 gram altın, 70 gram esrar, 50 gram esrar tohumu, 1 adet tabanca,  şarjör, 44 adet fisek, 2 adet avtüfeği ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli ise yakalandı.

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