Video Haber Çavuşoğlu, Tacikistan ve İsveç Dışişleri Bakanlarıyla görüştü | Video
Çavuşoğlu, Tacikistan ve İsveç Dışişleri Bakanlarıyla görüştü | Video

Çavuşoğlu, Tacikistan ve İsveç Dışişleri Bakanlarıyla görüştü | Video

23.09.2022 | 22:54

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.

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