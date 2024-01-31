Çekicinin üstünde yan yatan motosikleti tutmak isteyen polis düşerek yaralandı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde çekicinin üstünde taşınan ve yan yatan motosikleti tutmak isteyen yunus polisi, çekicinin dorsesinden düşerek yaralandı.
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