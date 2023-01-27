Video Haber Çekya'da halk devlet başkanını seçiyor | Video
Çekya'da halk devlet başkanını seçiyor | Video

Çekya'da halk devlet başkanını seçiyor | Video

27.01.2023 | 18:30

Çekya'da halk, ikinci tura kalan devlet başkanlığı seçiminde oy vermek üzere sandık başına gidiyor.

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