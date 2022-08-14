Çekya’da tarihi savaş uçağı gösteri sırasında evin üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı | Video
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Çekya’nın Cheb şehrindeki havacılık gününde uçan tarihi savaş uçağı, irtifa kaybederek bir evin üzerine düştü. Kazada pilot hayatını kaybederken, 1 kişi de hafif şekilde yaralandı.