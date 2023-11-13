"Çember Operasyonları" kapsamında arama kaydı bulunan 5 bin 309 kişi yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde düzenlenen "Çember Operasyonları" kapsamında, arama kaydı bulunan 5 bin 309 firari kişinin yakalandığını duyurdu.
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