Video Haber Cep telefonuna bakmak isterken park halindeki tıra çarptı: 3 yaralı | Video
Cep telefonuna bakmak isterken park halindeki tıra çarptı: 3 yaralı | Video

Cep telefonuna bakmak isterken park halindeki tıra çarptı: 3 yaralı | Video

14.04.2023 | 23:37

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil sürücüsü, çalan cep telefonunu açmak isterken park halindeki tıra arkadan çarptı. Kaza neticesinde otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

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