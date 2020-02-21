Ceren Damar davasında karar bekleniyor | Video
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in yargılandığı davada karar bekleniyor.
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