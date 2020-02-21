Video Haber Ceren Damar davasında karar bekleniyor | Video

Ceren Damar davasında karar bekleniyor | Video

Ceren Damar davasında karar bekleniyor | Video
21.02.2020 | 13:31

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in yargılandığı davada karar bekleniyor.

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