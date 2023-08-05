Cevizin içinden uyuşturucu çıktı | Video

Hatay'da jandarma ve polis ekipleri kovalamaca sonucu yakaladığı şüphelileri kaldığı konteynır kentteki ikametinde yapılan aramada cevizlerin içerisine metamfetamin ve sentetik kannabinoidmmaddesi ele geçirdi.