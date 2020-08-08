CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'İnce' talimatı | Video
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CHP'de Muharrem İnce paniği yaşanıyor. Oyların bölünmesinden endişe eden CHP'liler İnce'yi ihanet ile suçlarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partililere ''susun'' talimatı geldi. Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye cevabı bizzat kendisinin vereceği belirtiliyor.