CHP Genel Merkezi'nde tarihi anlar! 18 yıl sonra bir ilk! Başkan Erdoğan’dan CHP Lideri Özgür Özel’e ziyaret | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile bir araya geliyor. 18 yıl aranın ardından gerçekleşen iade-i ziyarette en önemli gündem maddesinin yeni anayasa tartışmaları olması bekleniyor. Peki kritik görüşmede başka hangi konular ele alınacak?İşte tarihi anlar ve son dakika haberinin detayları...