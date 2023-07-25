Video Haber CHP, HALK TV ile anlaşmasını feshetti! Peki hangi taraf daha masum? | Video
CHP, HALK TV ile anlaşmasını feshetti! Peki hangi taraf daha masum? | Video

CHP, HALK TV ile anlaşmasını feshetti! Peki hangi taraf daha masum? | Video

25.07.2023 | 14:25

CHP, Halk TV ile anlaşmasını feshetti. Bunun üzerine ‘fondaş medyada’ ortalık karışırken hangi tarafın daha bağımsız ve özgürlükçü olduğu tartışma konusu oldu. Bir tarafta sözüm ona basın özgürlüğünü savunan CHP, diğer tarafta ise bağımsızlık konusunda mangalda kül bırakmayan Halk TV…

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