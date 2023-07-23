CHP, Halk TV'ye fonları kesmişti! Antalya'da çekim yapmaları CHP'nin talimatıyla engellendi | Video
CHP ile Halk TV arasında yapılan anlaşma tek taraflı olarak fesih edildi, kanal ile ilişkiler sona erdi. Yaşananların ardından bugün Halk TV'de Serhan Asker'in yaptığı bir program CHP Genel Başkan Yardımcısı talimatıyla iptal edildi. Serhan Asker yaşanılanları canlı yayında böyle anlattı.
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