CHP hangi HDP'lilere hangi bakanlıkları söz verdi? Kılıçdaroğlu ve Akşener neden suskun?
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CHP'nin HDP'ye bakanlık sözü verdiği itiraflarının ardından yaşanan gelişmelerde son dakika! CHP hangi bakanlıkları hangi HDP'lilere söz verdi? MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'nin HDP'ye bakanlık sözünü ve Ali Babacan'ın siyasi ihaneti tartışmalarını canlı yayında yorumladı...