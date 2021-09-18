CHP içindeki akraba atamaları Gürsel Tekin'i isyan ettirdi | Video

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, parti içindeki eş dost, akraba kadrolaşmasını itiraf etti. "Partiniz için bir eleştiride bulunmak ister misiniz?" sorusuna yanıt veren Tekin, "Atama şekilleri, yakınlar akrabalar ilişkileri beni rahatsız ediyor" dedi.