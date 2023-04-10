CHP İl Başkanlığına ateş açıldı iddiası asılsız çıktı | Video
CHP İl Başkanlığı yakınlarına 6 Nisan gecesi ateş açıldığı iddiası üzerine 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Olayın, şüphelilerden E.D.’nin canlı yayın açtığı, yapılan olumsuz yorumlar üzerine sinirlenerek rastgele havaya doğru ateş etmeye başladığı bu sırada kamera görüntüleri ile sabit aracın tesadüfen CHP il binasının önünden ilerlediği ortaya çıktı. İşte o anlar…
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