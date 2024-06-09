CHP Kocaeli toplantısında gergin anlar: Milletvekilinin kuzeni tehdit etti!
Kocaeli'de düzenlenen CHP İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda tansiyon yükseldi. CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı’nın kuzeni, "Caner seni vururum" diyerek CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç’a saldırmaya çalıştı.
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