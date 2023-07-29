CHP Parti Meclisi'nde kim kimi destekliyor? Özgür Özel saf mı değiştirdi? | Video

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'de değişim hareketini başlattı. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırdı… Gizli darbe toplantısının ifşa olmasının ardından ilk kez bu kadar net açıklamalar yaptı. "Toplum CHP'de liderin değişmesini istiyor" ifadesini kullanan Ekrem İmamoğlu, dün yayınladığı yazısında ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Öte yandan CHP’de Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki genel başkanlık mücadelesinde partideki saflar da netleşiyor. 60 kişilik Parti Meclisi’nde 33 üye Kılıçdaroğlu’na yakın. İmamoğlu’nu destekleyenlerin sayısı 22.