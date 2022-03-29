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CHP şehitler için okulda Kur'an-ı Kerim okunmasına tepki gösterdi! | Video 29.03.2022 | 13:12
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18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinliği kapsamında bir ortaokulda Kur'an-ı Kerim okunması ve şehitliğin öneminin anlatıldığı bir konuşma yapılması yine CHP'yi rahatsız etti. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, sosyal medyadaki görüntüler ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması için bir soru önergesi verdi.