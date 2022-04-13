CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan büyük gaf: "Ülkemizdeki en büyük sorun genel başkanımız" | Video

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrasında bir basın toplantısı düzenlendi. Öztrak'ın gündeme ilişkin değerlendirmeler yaparken "Ülkemizin önündeki en önemli sorun, genel başkanımız" diyerek imza attığı gaf ise kısa sürede gündem oldu.