Video Haber CHP ve HDP'nin Ayasofya Camii rahatsızlığı | Video

CHP ve HDP'nin Ayasofya Camii rahatsızlığı | Video

CHP ve HDP'nin Ayasofya Camii rahatsızlığı | Video
11.07.2020 | 12:11

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

CHP ve HDP'nin Ayasofya Camii rahatsızlığı | Video 02:44
CHP ve HDP'nin Ayasofya Camii rahatsızlığı | Video 11.07.2020 | 12:11
Son Dakika Haberi: Milli Savunma Bakanlığı'nda flaş duyuru! 'Etkisiz hale getirildiler' | Video 00:31
Son Dakika Haberi: Milli Savunma Bakanlığı'nda flaş duyuru! 'Etkisiz hale getirildiler' | Video 11.07.2020 | 10:21
İşte sosyal medyada gündem olan Necmettin Erbakan'ın 'Ayasofya'lı veda videosu | Video 00:09
İşte sosyal medyada gündem olan Necmettin Erbakan'ın 'Ayasofya'lı veda videosu | Video 11.07.2020 | 01:46
Dünya basını Ayasofya'yı konuştu | Video 05:35
Dünya basını Ayasofya'yı konuştu | Video 11.07.2020 | 01:45
Başkan Erdoğan'dan anlamlı Ayasofya paylaşımı | Video 03:36
Başkan Erdoğan'dan anlamlı Ayasofya paylaşımı | Video 11.07.2020 | 01:34
Ünlü tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu'dan Ayasofya açıklaması: Türk tarihi açısından son derece önemlidir | Video 01:22
Ünlü tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu'dan Ayasofya açıklaması: Türk tarihi açısından son derece önemlidir | Video 10.07.2020 | 23:29
Akşener, Ayasofya konusunda fena mahcup oldu | Video 00:13
Akşener, Ayasofya konusunda fena mahcup oldu | Video 10.07.2020 | 22:33
Başkan Erdoğan'dan dünyaya tarihi Mescid-i Aksa mesajı 04:01
Başkan Erdoğan'dan dünyaya tarihi Mescid-i Aksa mesajı 10.07.2020 | 22:18
Başkan Erdoğan: Ayasofya, yeni yüzüyle herkesi kucaklayacak | Video 09:55
Başkan Erdoğan: "Ayasofya, yeni yüzüyle herkesi kucaklayacak" | Video 10.07.2020 | 21:32
Başkan Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinden bu kısmı okudu | Video 10:50
Başkan Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinden bu kısmı okudu | Video 10.07.2020 | 21:29
Başkan Erdoğan: Herkes, aldığımız karara saygı duymalı | Video 09:29
Başkan Erdoğan: "Herkes, aldığımız karara saygı duymalı" | Video 10.07.2020 | 21:14
Son dakika! Başkan Erdoğan açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz 24 Temmuz'da! | Video 04:42
Son dakika! Başkan Erdoğan açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz 24 Temmuz'da! | Video 10.07.2020 | 21:09
Ayasofya'dan ezan sesleri yükseldi. İşte tarihi anlar! | Video 03:26
Ayasofya'dan ezan sesleri yükseldi. İşte tarihi anlar! | Video 10.07.2020 | 20:54
Ayasofya Camii önünde kalabalık artıyor | Video 04:01
Ayasofya Camii önünde kalabalık artıyor | Video 10.07.2020 | 20:25
Ayasofya'nın ibadete açılması kararı TBMM'de ayakta alkışlandı! İşte o anlar! | Video 00:57
Ayasofya'nın ibadete açılması kararı TBMM'de ayakta alkışlandı! İşte o anlar! | Video 10.07.2020 | 20:19
Son dakika! 10 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video 02:14
Son dakika! 10 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video 10.07.2020 | 20:17
Dünya, Ayasofya Camii'ni konuşuyor | Video 03:05
Dünya, Ayasofya Camii'ni konuşuyor | Video 10.07.2020 | 19:29
Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Ayasofya'da nasıl namaz kıldıklarını anlattı | Video 09:23
Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Ayasofya'da nasıl namaz kıldıklarını anlattı | Video 10.07.2020 | 19:04
Ayasofya'nın ibadete açılması kararı TBMM'de ayakta alkışlandı | Video 01:27
Ayasofya'nın ibadete açılması kararı TBMM'de ayakta alkışlandı | Video 10.07.2020 | 18:44
Ayasofya Camii önünde büyük coşku | Video 07:00
Ayasofya Camii önünde büyük coşku | Video 10.07.2020 | 18:43

Danıştay'ın 1934 yılı Bakanlar Kurulu Kararı'nı iptal etmesiyle Ayasofya Camii'nin yeniden cami olarak ibadete açılması CHP'li ve HDP'lileri rahatsız etti. Ayasofya Camii'nin yendien cami olarak ibadete açılması tüm Türkiye'de sevinçle karşılanırken CHP'li ve HDP'lilerin Ayasofya Camii ile ilgili olumsuz sözleri şaşırtmadı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA