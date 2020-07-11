CHP ve HDP'nin Ayasofya Camii rahatsızlığı | Video

Danıştay'ın 1934 yılı Bakanlar Kurulu Kararı'nı iptal etmesiyle Ayasofya Camii'nin yeniden cami olarak ibadete açılması CHP'li ve HDP'lileri rahatsız etti. Ayasofya Camii'nin yendien cami olarak ibadete açılması tüm Türkiye'de sevinçle karşılanırken CHP'li ve HDP'lilerin Ayasofya Camii ile ilgili olumsuz sözleri şaşırtmadı...