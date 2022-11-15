Video Haber CHP ve İyi Parti arasındaki adaylık kavgası büyüyor
CHP ve İyi Parti arasındaki adaylık kavgası büyüyor

CHP ve İyi Parti arasındaki adaylık kavgası büyüyor

15.11.2022 | 18:46

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Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasındaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı savaşı karşılıklı açıklama ve restleşmeler ile sürmeye devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için 'kazanamaz' vurgusu yapan İYİ Partili Ağıralioğlu'na, CHP Grupbaşkanvekili Engin Altay'dan yanıt geldi. Altay, Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcılık yapmakla suçladı.

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