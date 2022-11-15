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OTOMATİK OYNAT
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CHP ve İyi Parti arasındaki adaylık kavgası büyüyor 15.11.2022 | 18:46
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Metrelerce sürüklenen tır karşı şeride devrildi: 1 yaralı | Video 15.11.2022 | 18:14
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Mehmet Barlas | Gerçek katilin adı, teröristin üstünde yazıyor 15.11.2022 | 16:18
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Hilal Kaplan | ABD'nin taziyesini reddediyoruz 15.11.2022 | 16:10
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İşte o hain! Terörist Ahlam’ı bu araçla kaçıracaktı | Video 15.11.2022 | 15:27
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İstiklal teröristi böyle yakalandı! İşte tüm detaylar | Video 15.11.2022 | 10:46
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Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katıldı | Video 15.11.2022 | 08:36
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Düzce'de 1 kişi silahla bacağından vurularak yaralandı | Video 14.11.2022 | 21:59
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Asgari ücrette yol haritası netleşiyor | Video 14.11.2022 | 17:57
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Melih Altınok | Yıpratırlar annem diye diye... 14.11.2022 | 17:14
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Mehmet Barlas | Terörün kaynağı da mücadele yolu da bellidir 14.11.2022 | 17:12
Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasındaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı savaşı karşılıklı açıklama ve restleşmeler ile sürmeye devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için 'kazanamaz' vurgusu yapan İYİ Partili Ağıralioğlu'na, CHP Grupbaşkanvekili Engin Altay'dan yanıt geldi. Altay, Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcılık yapmakla suçladı.