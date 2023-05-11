CHP ve İYİ Parti'nin mitingte toplayamadığı kalabalığı Hulusi Akar piknik alanında topladı | Video

Kayseri’de seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Millî Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar, Erciyes Anadolu Holding’in “Yaza Merhaba” etkinliğine katıldı. Etkinliğe Bakan Akar’ın katılacağını duyan 10 binlerce kişi Akar’ı coşkulu slogan ve alkışlarla karşıladı.