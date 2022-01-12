CHP ve TTB’den TURKOVAC’ı karalama kampanyası! Yalanların arkası gelmiyor | Video

Pandeminin ile mücadelenin başından bu yana karalama kampanyası yürüten CHP ve Türk Tabipler Birliği, seri yalanlarına devam ediyor. Dün 'neden kendi aşımız yok' diyen CHP ve TTB, bugün yerli aşıyı itibarsızlaştırmaya çalışıyor.