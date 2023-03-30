CHP yandaşı Can Ataklı’dan Muharrem İnce’ye tehdit: "Öyle sanıldığı gibi Türkiye'de rahatça gezemeyecek!" | Video
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan geri adım atmayınca, CHP medyası sansür ve tehditlere başladı. CHP'nin fonladığı gazeteci Can Ataklı, 'Sokağa çıkamazsın' tehditlerinin sonuncusunu ortaya attı, "Muharrem İnce öyle sanıldığı gibi Türkiye'de rahatça gezemeyecek." dedi.
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