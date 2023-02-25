Video Haber CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın! Depremzede çocuğa travma yaşattılar | Video
CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın! Depremzede çocuğa travma yaşattılar | Video

CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın! Depremzede çocuğa travma yaşattılar | Video

25.02.2023 | 14:15

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre 10 ilde de yıkıcı hasarlar bırakan depremin ardından 20 gün geçti. On binlerce insanımızı kaybettiğimiz depremde en çok etkilenenler de çocuklar oldu. Yaşadıkları karşısında travma geçiren çocuklar için devlet psiko-sosyal birimleri bölgeye görevlendirdi. Bu kadar hassas bir durumda Halk TV'de ise skandal bir yayına imza atıldı.

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