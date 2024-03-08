Video Haber CHP'de "Afyon Krizi" büyüyor! | Video
CHP'de

CHP'de "Afyon Krizi" büyüyor! | Video

08.03.2024 | 12:15

CHP'de 'DEM İttifakı' krizi partiyi ikiye böldü. Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer konuya ilişkin A Haber'de açıklamalarda bulundu.

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