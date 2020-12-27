Video Haber CHP'de bir taciz skandalı daha: Şantaj çetesinin planı deşifre oldu
CHP'de bir taciz skandalı daha: Şantaj çetesinin planı deşifre oldu

CHP'de bir taciz skandalı daha: Şantaj çetesinin planı deşifre oldu

27.12.2020 | 22:25

A Haber CHP'de taciz skandallarına her geçen gün yenisi ekleniyor. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'tan ilişki görüntülerini yayma tehdidiyle 10 milyon TL isteyen parti içindeki 5 kişilik şantaj şebekesinden 4 kişi tutuklandı. Aynur Doğan, "İlişkimiz Karabat'ın bana tecavüz etmesiyle başladı" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

CHP’de bir taciz skandalı daha: Şantaj çetesinin planı deşifre oldu 02:05
CHP'de bir taciz skandalı daha: Şantaj çetesinin planı deşifre oldu 27.12.2020 | 22:25
Özgür Karabat’a 10 milyon TL’lik görüntü şantajı 03:02
Özgür Karabat'a 10 milyon TL'lik görüntü şantajı 25.12.2020 | 22:12
SİHA’lar PKK/YPG’ya ait tren istasyonunu vurdu! 00:11
SİHA’lar PKK/YPG’ya ait tren istasyonunu vurdu! 26.12.2023 | 21:52
Karadeniz-Akdeniz Yolu yeniden ulaşıma açıldı 00:55
Karadeniz-Akdeniz Yolu yeniden ulaşıma açıldı 26.12.2023 | 20:41
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel Netanyahu ile aynı düzlemde 09:45
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel Netanyahu ile aynı düzlemde 26.12.2023 | 20:15
Motosiklet sürücüsünü kaskla darp eden şahıs yakalandı 00:22
Motosiklet sürücüsünü kaskla darp eden şahıs yakalandı 26.12.2023 | 20:08
Emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? | Video 05:12
Emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? | Video 26.12.2023 | 14:48
Kahraman şehitlerimiz için memleketlerinde tören | Video 10:11
Kahraman şehitlerimiz için memleketlerinde tören | Video 26.12.2023 | 13:13
Terör hedefleri tek tek imha ediliyor | Video 04:48
Terör hedefleri tek tek imha ediliyor | Video 26.12.2023 | 12:16
Türkiye, kahraman şehitlerini uğurluyor! Vatan size minnettar | Video 43:47
Türkiye, kahraman şehitlerini uğurluyor! Vatan size minnettar | Video 26.12.2023 | 12:51
CHP’nin şehit cenazesine gönderdiği çelengi parçaladılar: Burada ne işi var! Kaldırın bunu | Video 00:57
CHP'nin şehit cenazesine gönderdiği çelengi parçaladılar: "Burada ne işi var! Kaldırın bunu" | Video 26.12.2023 | 12:31
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak? | Video 01:37
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak? | Video 26.12.2023 | 12:14
Adalet Bakanı Tunç: AYM, Anayasa’ya bağlı kalmalı | Video 09:26
Adalet Bakanı Tunç: "AYM, Anayasa'ya bağlı kalmalı" | Video 26.12.2023 | 12:13
Bahçeli’den sert tepki: TBMM’de terörist istemiyoruz, düşman, katil istemiyoruz! | Video 42:48
Bahçeli'den sert tepki: "TBMM'de terörist istemiyoruz, düşman, katil istemiyoruz!" | Video 26.12.2023 | 11:16
Pençe-Kilit, hedefine ulaştı mı? Sınır ötesinde yeni harekat olacak mı? | Video 10:27
Pençe-Kilit, hedefine ulaştı mı? Sınır ötesinde yeni harekat olacak mı? | Video 26.12.2023 | 10:27
Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti! | Video 01:45
Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti! | Video 26.12.2023 | 09:49
Eski Bakan Yaşar Okuyan vefat etti | Video 02:46
Eski Bakan Yaşar Okuyan vefat etti | Video 26.12.2023 | 09:05
Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi | Video 01:28
Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi | Video 26.12.2023 | 09:05
Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi | Video 01:28
Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi | Video 26.12.2023 | 08:39
Batman’da karda mahsur kalan vatandaşlar jandarma tarafından kurtarıldı 01:36
Batman’da karda mahsur kalan vatandaşlar jandarma tarafından kurtarıldı 25.12.2023 | 22:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA