CHP'de bir taciz skandalı daha: Şantaj çetesinin planı deşifre oldu

A Haber CHP'de taciz skandallarına her geçen gün yenisi ekleniyor. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'tan ilişki görüntülerini yayma tehdidiyle 10 milyon TL isteyen parti içindeki 5 kişilik şantaj şebekesinden 4 kişi tutuklandı. Aynur Doğan, "İlişkimiz Karabat'ın bana tecavüz etmesiyle başladı" dedi.