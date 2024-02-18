Video Haber CHP’de ilan edilen adayın değiştirilmesi gençlerin tepkisine neden oldu | Video
CHP’de ilan edilen adayın değiştirilmesi gençlerin tepkisine neden oldu | Video

CHP’de ilan edilen adayın değiştirilmesi gençlerin tepkisine neden oldu | Video

18.02.2024 | 16:11

Denizli’nin Çivril İlçe Belediye Başkanlığına Kemal Aslan’ın adaylığını açıklayan CHP, seçime 42 gün kala ilan ettiği adayı değiştirdi. Partinin İlçe Gençlik Kolları mensupları, duruma tepki göstererek geceyi parti binası önünde oturma eylemi yaparak geçirdi.

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Denizli Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığının düzenlediği aday tanıtım toplantısında Çivril CHP Belediye Başkan adayı olarak tanıtılan Kemal Aslan'ın bugün genel merkez kararı ile adaylıktan geri çekildiği belirtildi. Karar Kemal Aslan'a tebliğ edilirken, Kemal Aslan yol arkadaşları ile yapacağı durum değerlendirmesi sonrası, izleyeceği yol haritasını açıklayacağını belirtti. CHP İl Başkanlığından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, CHP Çivril İlçe başkanı Bedri Ataş, Çivril CHP Belediye Başkan adayının Semih Dere olduğunu doğruladı. 10 Ocak tarihinde yapılan aday tanıtım toplantısı sonrası Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) bürosunu açan kadın ve gençlerden oluşan çalışma ekipleri kuran CHP Belediye Başkan Adayı, 37 gündür Çivril ilçe merkezi ve mahallelerinde seçim çalışmaları yapmıştı.

"PARTİMİZİN KAN KAYBETMESİ İÇİN ADAYI DEĞİŞTİRDİLER"
Alınan kararın ilçede ve parti içerisinde karışıklıklara neden olduğu ileri sürüldü. CHP İlçe Gençlik Kollarında faaliyet gösteren gençler ise partinin il binası önünde oturma eylemi gerçekleştirerek duruma tepki gösterdi. Gençler geceyi parti binası önünde geçirdi. Oturma eylemi sırasında açıklamalarda da bulunan gençler, partinin kan kaybetmesi amacıyla Kemal Aslan'ın adaylığının geri çekilmesine müsaade edildiği vurgusunda bulunuldu. Kemal Aslan'ın halkın takdirini alarak oy oranını yükselttiğini ifade eden gençler, Aslan adına mücadele verdiklerini ve hukuksuzluğa karşı direndiklerini ifade etti.

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