CHP’de kafalar karışık! Kılıçdaroğlu ile CHP’lilerin Halk Süt hesapları farklı çıktı | Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü meclis konuşmasında Halk Süt ile ilgili “Ekrem Başkana sordum. 100 bin aileye her sabah süt veriyor” açıklamasında bulundu. Ancak CHP’de kafaların karışık olduğu, Kılıçdaroğlu ile CHP’lilerin Halk Süt hesaplarının farklı olduğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun 100 bin aile beyanın yalan olduğu yine CHP’li isimler ortaya koydu ve Kılıçdaroğlu’nun Halk Süt yalanı elinde patladı. İşte Halk Süt hesaplaması…