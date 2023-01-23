CHP'de kriz büyüyor... İmamoğlu'na şok gönderme! | Video
Kulislerde Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "aptal, şizofren, müteahhit kafalı" dediği iddia edilmişti. Gündeme bomba gibi düşen gelişme sonrası taraflar gerilimi attıkları adımlarla hissettirse de resmi bir açıklama yapılmamıştı.CHP Hamburg Birliği tarafından düzenlenen "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Demokrasi Mücadelesi" başlıklı panelde konuşan Kaftancıoğlu, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. "İstanbul seçimlerinin mimarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen Canan Kaftancıoğlu, "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu" şeklinde konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:59
CHP'de kriz büyüyor... İmamoğlu'na şok gönderme! | Video 23.01.2023 | 12:12
02:29
00:44
CHP’li başkanların eğlencesi karakolda bitti | VİDEO 22.01.2023 | 23:59
01:35
02:47
10:50
Başkan Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunda | Video 22.01.2023 | 15:25
26:12
02:18
10:46
02:57
Başkan Erdoğan: "6'lı masa, güdük bir cumhurbaşkanı istiyor" | Video 22.01.2023 | 09:55
00:35
00:42
01:32
Denizi kirleten gemiye 12 milyon 596 bin TL ceza | Video 21.01.2023 | 21:27
21:25
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Bursa'da önemli açıklamalar | Video 21.01.2023 | 19:42
01:08
01:04
Sahada sürpriz evlenme teklifi | Video 21.01.2023 | 18:16
00:28
MSB, komandoların arazi tatbikat görüntülerini paylaştı | Video 21.01.2023 | 16:56
03:37
Melih Altınok | İmamoğlu, İyi Parti'ye geçer mi? 21.01.2023 | 16:51
04:03
Mahmut Övür | Kaybetme korkusu sardı 21.01.2023 | 16:48
03:41
Mehmet Barlas | The Economist neden Erdoğan’a savaş ilan etti? 21.01.2023 | 16:11