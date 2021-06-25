CHP'de kurultayın ayak sesleri! Parti içi muhalefet harekete mi geçiyor | Video

A Haber'e özel açıklamalarda bulunan CHP eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, partinin mevcut yönetiminden rahatsızlıklar duyulduğunu dile getirdi. Sevigen yaptığı açıklamada, " Daha önce milletvekili yaptığımız Aykan Erdemir Amerika'da Fetullah Gülen'in yanında, Bursa'dan geldi şimdi orada Türkiye aleyhine komisyonlar kurmuşlar, dernekler kurmuşlar, Türkiye aleyhine progpagandalar yapıyorlar" dedi. Bu duruma tepki de gösteren Sevigen, "Bunları kim getirdi bu partiye, kim bunları milletvekili yaptı, bunları sorgulamayacak mıyız? Bunları sorguladığımız zaman bize kızamazlar" ifadelerine yer verdi.