CHP’de sızan toplantı polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu koltuğu kayıp mı ediyor? | Video
CHP'de 'değişim' tartışmalarında şiddet her geçen gün artıyor. Ekrem İmamoğlu ve bazı Parti Meclisi üyelerinin gizli zoom toplantısının ifşasının ardından gözler Genel Merkeze çevrilmiş durumda. Eski CHP'li vekiller ve bir zamanlar Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimler de değişim konusunda hem fikir..
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