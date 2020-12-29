Video Haber CHP’de taciz ve tecavüzden sonra kadına şiddet | Video

CHP’de taciz ve tecavüzden sonra kadına şiddet | Video

CHP’de taciz ve tecavüzden sonra kadına şiddet | Video
29.12.2020 | 19:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

CHP’de taciz ve tecavüzden sonra kadına şiddet | Video 00:19
CHP’de taciz ve tecavüzden sonra kadına şiddet | Video 29.12.2020 | 19:52
Yakılarak katledilen Aylin Sözer'in katıldığı programda 'şiddetle' ilgili sözleri ortaya çıktı! | Video 00:49
Yakılarak katledilen Aylin Sözer'in katıldığı programda 'şiddetle' ilgili sözleri ortaya çıktı! | Video 29.12.2020 | 17:58
CHP heyetinden Selahattin Demirtaş'a cezaevinde ziyaret | Video 01:32
CHP heyetinden Selahattin Demirtaş'a cezaevinde ziyaret | Video 29.12.2020 | 17:28
Son dakika! Türkiye ile İngiltere arasında tarihi Serbest ticaret anlaşması' canlı yayında imzalandı | Video 08:46
Son dakika! Türkiye ile İngiltere arasında tarihi Serbest ticaret anlaşması' canlı yayında imzalandı | Video 29.12.2020 | 15:35
Okan Müderrisoğlu 'AİHM’in çelişkileri karşısında Türk yargısının duruşu' 04:16
Okan Müderrisoğlu 'AİHM’in çelişkileri karşısında Türk yargısının duruşu' 29.12.2020 | 15:28
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ortak basın toplantısı | Video 20:35
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ortak basın toplantısı | Video 29.12.2020 | 14:18
Salih Tuna 'Erkek dövmek sanatı' 04:39
Salih Tuna 'Erkek dövmek sanatı' 29.12.2020 | 12:50
Mehmet Barlas 'Ermenistan da Yunanistan da sanki savaş çıkarmaya hevesliler' 02:59
Mehmet Barlas 'Ermenistan da Yunanistan da sanki savaş çıkarmaya hevesliler' 29.12.2020 | 12:47
2021 yılı emlak vergisi ve MTV tutarları belli oldu | Video 00:55
2021 yılı emlak vergisi ve MTV tutarları belli oldu | Video 29.12.2020 | 12:03
Haşmet Babaoğlu 'Sırada “yeni sürüm” mü var?' 02:55
Haşmet Babaoğlu 'Sırada “yeni sürüm” mü var?' 29.12.2020 | 11:52
Mahmut Övür 'FETÖ ve Roboski tuzağı' 04:35
Mahmut Övür 'FETÖ ve Roboski tuzağı' 29.12.2020 | 11:49
Hasan Basri Yalçın 'Libya yeniden hareketlenir mi?' 03:54
Hasan Basri Yalçın 'Libya yeniden hareketlenir mi?' 29.12.2020 | 11:46
Burhanettin Duran '2020’den 2021’e gündem' 05:06
Burhanettin Duran '2020’den 2021’e gündem' 29.12.2020 | 11:44
Son dakika! Çin'den gelecek olan koronavirüs aşısı yarın sabah Türkiye'de | Video 00:16
Son dakika! Çin'den gelecek olan koronavirüs aşısı yarın sabah Türkiye'de | Video 29.12.2020 | 11:18
Bölücü terör örgütüne finansal destek sağlıyorlardı! Şafak operasyonuyla yakalandılar | Video 01:21
Bölücü terör örgütüne finansal destek sağlıyorlardı! Şafak operasyonuyla yakalandılar | Video 29.12.2020 | 10:33
Çin aşısının Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu | Video 04:33
Çin aşısının Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu | Video 29.12.2020 | 10:14
Türkiye'ye gelecek Çin aşıları görüntülendi | Video 01:29
Türkiye'ye gelecek Çin aşıları görüntülendi | Video 29.12.2020 | 09:16
Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? Başkan Erdoğan, Covid-19 aşısının Türkiye'ye geleceği zamanı açıkladı | Video 02:47
Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? Başkan Erdoğan, Covid-19 aşısının Türkiye'ye geleceği zamanı açıkladı | Video 29.12.2020 | 06:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan müzeyi Bahçeli ile birlikte inceledi | Video 01:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan müzeyi Bahçeli ile birlikte inceledi | Video 28.12.2020 | 23:11
Esra Erol'da olay! Türkiye Emine Çaylı'yı konuşuyor! | Video 20:45
Esra Erol'da olay! Türkiye Emine Çaylı'yı konuşuyor! | Video 28.12.2020 | 22:09

Taciz ve tecavüzlerle çalkalanan CHP bu kez kadına şiddetin adresi oldu. Bakırköy Belediyesi önceki dönem meclis üyeliği yapan İlknur Meral, belediye içerisinde darp edildi. Bununla da yetinilmeyip yerlerde sürüklendi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın kayınvalidesi olan Meral, darp edilmesi ve yerlerde sürüklenmesi sonrasında sinir krizleri geçirirken “Bu belediyede yolsuzluk var, Bakırköy’ü yiyip bitirdi Bülent Kerimoğlu. Kendimi yakacağım, öldüreceğim. Ben doğruları savunduğum için, ‘hakkımızı yiyorsunuz’ dediğim için Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun talimatıyla bana belediye binasında yapmadıkları zulüm kalmadı. Beni yerlerde sürüklediler. Yazıklar olsun bu partiye! Ben meclis üyeliği de yaptım Bakırköy’de” diye isyan etti. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın kayınvalidesi ve önceki dönem Bakırköy Belediyesi CHP meclis üyeliği yapan İlknur Meral’in darp edildiği esnada odasında bulunan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun ise odasından çıkmadığı, bir kadının makam odası önünde darp edilmesine sessiz kaldığı öğrenildi. Aynı dakikalarda da Kerimoğlu’nun vahşi bir cinayetle hayattan koparılan Maltepe’deki özel bir üniversitenin öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer hakkındaki paylaşımı ise şaşkınlık oluşturdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA