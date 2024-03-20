CHP'deki 'Para Kuleleri' skandalında yeni perde: O görüntüler ortaya çıktı! Dikkat çeken 'İBB Spor Kulübü' yazısı... 20.03.2024 | 01:10 Türkiye, CHP'deki 'Para Kuleleri' rezaletini konuşuyor. Skandala ilişkin yeni bir detay daha ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in getirdiği "İBB Spor Kulübü" yazılı çantadan deste deste paralar çıkartılmış... VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma devam ederken, X paylaşım sitesine yeni görüntüler düştü.

Görüntülerde, odaya getirilen para çantalarının birinin üzerinde "İBB Spor Kulübü" yazdığı görülüyor. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in getirdiği "İBB Spor Kulübü" yazılı çantadan deste deste paraların çıkarıldığı görülüyor.

Görüntülerde; eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da olduğu görülüyor.

VEREN, TAŞIYAN, SAYAN...

Paraları Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'e, İmamoğlu'nun 2015'te CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na getirdiği İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer verdi. Parayı ofiste sayan ve Keleş'in taşımasına yardımcı olan isim ise İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz oldu.