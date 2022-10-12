CHP'deki yumruklu saldırının ardından toplu istifa | Video

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İzmir’de, geçtiğimiz günlerde CHP Kiraz İlçe Örgütü tarafından düzenlenen dayanışma yemeğinde İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut'un önceki dönem İlçe Gençlik Kolları Başkanı tarafından yumruklu saldırıya uğraması olayının ardından Başkan Barut, beraberindeki 30 kişiyle beraber istifa ettiğini duyurdu. Barut, istifa gerekçesi olarak, görüntüleri basına sızdırdığı suçlamasıyla parti tarafından disipline sevk edilmesini gösterdi.
HEM SALDIRIYA UĞRADI, HEM DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
CHP Kiraz İlçe Yönetimi, yumruklu saldırıya uğrayan CHP Kiraz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut'u disipline sevk etti. Gerekçe olarak da kavga görüntülerini basına sızdırmak gösterildi. Yaşananlara isyan eden Barut 30 kişi ile birlikte gençlik kolları başkanlığı görevinden ve üyesi olduğu CHP'den istifa etti.
"GÖRÜNTÜLERİ BENİM SIZDIRMAMA GEREK VAR MI?"
Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığını öne süren Barut, "Saldırıya uğrayan ben, Disipline giden ben. Üstü kapatılmaya çalışılan olayın kamera kayıtlarını basına sızdırdığım ile ilgili suçlu gösterilen yine ben. Basına açık olan, basın mensuplarının da olduğu bir yemekte görüntüleri benim sızdırmama gerek var mı? Burada mağdur olan biri varsa oda benim. Bu hadise yaşandıktan sonra olayın üzeri kapatılmaya çalışıldı" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.
"CHP İÇERİSİNDE BAZI KİŞİLER, ATATÜRK'ÜN IŞIĞINDA YÜRÜMÜYOR"
CHP'nin her kademesinde bazı kişilerin Atatürk'ün ışığından yürümediğini gördüğünü söyleyerek, beraberindeki 30 kişiyle birlikte partiden istifa ettiğini açıklayan Barut, "Cumhuriyet Halk Partisi içinde bulunan bazı kişilerin düşüncelerinin Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığından ilerlemediğini görüyoruz. 10 yaşından beri bayrağını gururla salladığım ve hiç bir beklenti durumunda bulunmadığım Cumhuriyet Halk Partisinden bugün den itibaren 30 yol arkadaşımla birlikte istifamı vermiş bulunuyorum. 'Hak Hukuk Adalet' diye bağırdığımız bu dönemde parti içeresinde demokrasinin bir an önce gelmesi temennisiyle" sözlerine yer verdi.