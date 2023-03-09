CHP’den HDP’ye ziyaret kararı! Kılıçdaroğlu: "Elbette görüşeceğim..." | Video

Meral Akşener'in, "CHP, HDP ile görüşebilir ama bize asla getiremez" sözleri sonrası HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bir açık mektup yayınlamıştı. Akşener'e ithafen yayınlanan mektupta dikkat çeken ifadeler yer aldı. Meral Akşener'in HDP'yi yok saydığını belirten Demirtaş, HDP oyları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını söyledi. 'HDP'ye bakanlık verilemez" diyen İYİ Partililerin de HDP olmadan bakan olamayacağını söyleyen Demirtaş, "Bizi nasıl ikna edeceksiniz?" dedi. CHP liderinin bu davete nasıl bir cevap vereceği merak konusu olmuştu. Kılıçdaroğlu, bugün Halk TV'den Fikret Bila'ya verdiği demeçte tartışmalara son noktayı koydu: HDP ile elbette görüşeceğim, ziyarette ne sakınca var?