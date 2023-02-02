CHP'den İYİ Parti'ye rest! "Ya Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul edin, ya da masadan kalkın!" | Video
Altılı Masa'da adayın 13 Şubat'ta açıklanması beklenirken CHP'nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başka adayı kabul etmeyeceği ve İYİ Parti'ye de 'Ya destek verin ya da masadan kalkın' mesajı verdiğini öğrenildi.
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