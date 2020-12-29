Video Haber CHP heyetinden Selahattin Demirtaş'a cezaevinde ziyaret | Video

CHP heyetinden Selahattin Demirtaş'a cezaevinde ziyaret | Video

CHP heyetinden Selahattin Demirtaş'a cezaevinde ziyaret | Video
29.12.2020 | 17:28

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CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, terör suçlamalarından tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.

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