CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın ekmek açıklaması da yalan çıktı | Video
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CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın; "Ekmek dağıtmanın terörizmle ilişkilendirilmesini anlamak mümkün değil. Ben de dağıtıyorum ekmek. 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım. Hafta sonu 5 kuruşa dağıttım” şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldıktan hemen sonra 11 çeşit olarak günde 320 bin adet yapılan ekmek üretimini 1 çeşide ve günlük 200 bin adete indirdiği ve Halk ekmek büfelerinin yarısına yakınını da kapattığı ortaya çıktı.