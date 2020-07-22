CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıtaları seyyar satıcıyı darp etti! | Video

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta memurları 100.Yıl Caddesi üzerinde seyyar satıcılık yapan bir vatandaşı darbetti. Bir zabıtanın satıcıya kafa attığının görüldüğü videoda vatandaşların araya girmesine rağmen zabıtalar müdahaleye devam etti.