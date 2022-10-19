Video Haber CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den zam isteyen işçilere hakaret! "Kes lan, terbiyesizlik yapma" | Video
CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den zam isteyen işçilere hakaret!

CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den zam isteyen işçilere hakaret! "Kes lan, terbiyesizlik yapma" | Video

19.10.2022 | 11:54

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CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli zam isteyen işçilere "Grev haktır. İşçiye hakkını vereceksin." diyen işçiye "Kes lan sesini, kes. Sus. Terbiyesizlik yapma." şeklinde hakaretler savurdu. İşte o anlar..

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