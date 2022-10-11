Video Haber CHP'li Ayşenur Arslan'dan akıllara zarar sözler! Boğaziçi'nde iftar yapan öğrencileri hedef aldı | Video
CHP'li Ayşenur Arslan'dan akıllara zarar sözler! Boğaziçi'nde iftar yapan öğrencileri hedef aldı | Video

CHP'li Ayşenur Arslan'dan akıllara zarar sözler! Boğaziçi'nde iftar yapan öğrencileri hedef aldı | Video

11.10.2022 | 21:04

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CHP yandaşı Halk TV'nin sunucularından Ayşenur Arslan, Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen tanışma iftarındaki öğrencileri hedef aldı. Akıllara zarar sözler kullan Arslan, 'Böyle zannedenlerden bilim falan beklemeyin' dedi.

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