CHP'li Ayşenur Arslan'dan akıllara zarar sözler! Boğaziçi'nde iftar yapan öğrencileri hedef aldı | Video
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CHP yandaşı Halk TV'nin sunucularından Ayşenur Arslan, Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen tanışma iftarındaki öğrencileri hedef aldı. Akıllara zarar sözler kullan Arslan, 'Böyle zannedenlerden bilim falan beklemeyin' dedi.