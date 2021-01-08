CHP’li başkan, İYİ Partili üyeleri kızdırdı: "İYİ Parti'nin varlığı CHP sayesindedir!" | Video

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, meclis toplantısında İYİ Parti Belediye Meclis üyesi Burak Kunt’u hadsizlikle suçlayınca ortalık karıştı. Sinirlerine hakim olamayan Başkan Gökhan “İYİ Parti’nin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi’nin sayesindedir” deyince Kunt “Beş buçuk milyon İYİ Partiliye hakaret ediyorsunuz” deyip oturumu terk etti.

Çanakkale Belediye Meclisi'nin ocak ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Ülgür Gökhan Başkanlığı'nda Parion Otel'de sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi.

ÖNCE TEŞEKKÜR SONRA SİTEM

Belediyenin sosyal medya hesaplarında da canlı yayınlanan toplantıda söz alan İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Burak Kunt, "14 aydır gerek imar komisyonuna gerekse bütçe komisyonuna İYİ Partili hiç bir meclis üyemiz ya da temsilcimiz dahil olamıyordu. Geçtiğimiz ay itibariyle bu komisyona yeniden davet edildik. Başkanım bu ricamızı bir kaç kez size bildirmiştik, bizi kırmadığınız için hem size hem de 19 Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis üyemize teşekkür ederim. Artık biz de Çanakkale'nin imar sorunlarıyla ilgili doğrudan bilgi alabileceğiz. Biz 14 ay önce doğruları söylediğimiz için, yanlışları dile getirdiğimiz için sadece ve sadece Çanakkale halkının hakkını savunduğumuz için bu komisyonlardan adeta atıldık. Bize bir açıklama yapma zahmetinde bile bulunmadınız. Telefon bile açmadınız. Komisyonlar aynen devam etti. Bizim hiç bir şeyden haberimiz bile olmadı. İşin ilginç yanı çoklu aklın değil ortak aklın egemen kılınmasını söyleyen sosyal demokrat 19 Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyesi arkadaşım bu konuya sessiz kaldı. Hepinize sitem ediyor, hepinizi kınıyorum. Bizim sesimizi kısabilir komisyonlardan atabilirsiniz ama biz Çanakkale halkının sorunlarını her zaman yüksek sesle haykırmaya devam edeceğiz. Siz bizi asla susturamazsınız" dedi.

"HADDİNİ AŞIYORSUN"

Konuşmanın ardından mikrofonu alan ve "Ben bir şey söylemek istemiyorum. Söylersem farklı yerle gider iş" diyen Başkan Ülgür Gökhan "konuşmayacağım" dese de sinirlerine hakim olamadı. Gökhan, Kunt'a dönüp "Tek bir şeyi hatırlatırım. İyi partinin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi sayesindedir" dedi.

"Başkanım bu sözlerinize emin misiniz ? Bir kez daha kameraların karşısında söyler misiniz" diyen Kunt'a " Siz anladınız onu. Siz orada adaba uygun olmayan hareketlerde bulunduğunuz için oradan uzaklaştırıldınız. Arkadaşlarımın hepsi sizi şikayet etti. Siz orada hep ortalığı gerdiniz. Siz çok fazla polemik yapabilen genç bir arkadaşsınız. Sürekli aynı şeyi yapıyorsunuz. Bu konuyu kapatın. Devam ederseniz yine dışarıda kalırsınız. Bu komisyon hep nizam içinde giderdi. Siz bozdunuz bu düzeni. Siz adabı bozduğunuz için Çanakkale'de İyi parti Cumhuriyet Halk Partisi ittifakını zedelediniz." diye konuştu.

TERK ETTİ

"Ben Çanakkale'nin evladıyım haddimi bilirim" diyen Kunt, "Doğruları duymak istemediğiniz için ortamı germekle suçluyorsunuz. Birilerinin kayırılmamasını sağladığım için bu tepkiyi görüyorum. Ama asla beni susturamazsınız. Çanakkale halkının haklarını her ne şekilde olursa olsun savunmaya devam edeceğim" diyerek oturumu terk etti.