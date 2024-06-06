CHP'li Başkan'dan torpil itirafı! "Başka birini bulamadım!" | Video

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kayınbiraderini belediyede işe aldığını kabul etti. CHP'li Başkan, "Böyle dedikodularla uğraşmayın. Kayınbiraderim olduğu için değil, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor ve çalışacak" dedi.