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CHP'li Başkan'dan torpil itirafı!

CHP'li Başkan'dan torpil itirafı! "Başka birini bulamadım!" | Video

06.06.2024 | 11:16

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kayınbiraderini belediyede işe aldığını kabul etti. CHP'li Başkan, "Böyle dedikodularla uğraşmayın. Kayınbiraderim olduğu için değil, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor ve çalışacak" dedi.

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