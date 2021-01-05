CHP’li başkanının hayali görüşmesi sosyal medyada alay konusu oldu | Video
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Manisa’nın CHP’li Alaşehir İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun hayali telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu. Öküzcüoğlu’nun telefonu açmadan muhtarla projeleri hakkında görüşmesi sosyal medyada alay konusu oldu.