CHP'li belediye başkan adayından Alevilere hakaret! "Çok şükür, Alevi köyümüz yok!" | Video

CHP'nin Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Mehmet Doğanay'ın sosyal medyaya sızan konuşması pes dedirtti. CHP'li Mehmet Doğanay, "Kaç köyümüz var? Alevi köyü var mı?" sorusuna "Alevi köyümüz yok, çok şükür" cevabını verdi. Doğanay'ın skandal sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.