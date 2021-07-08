CHP'li Belediye Başkanı'nın adamları için darp iddiası! Yaşlı kadının yüzü mosmor oldu | Video

Giresun'da park bakımsız olduğu için belediye ekiplerine şikayette bulunan Ülfet Dikici, CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz'in yanındakiler tarafından darbedildiğini iddia etti. Yüzünde şişlik ve morluklar oluşan kadın, "Bir kişi oğlum Yasin Dikici’ye karşında başkan var düzgün otur şeklinde uyarıda bulundu. Bunun üzerine oğlum da 'Oturmasının senden mi öğreneceğim' cevabını verdi. Bunun üzerine belediye başkanının yanında bulunanlar oğluma saldırdı" dedi. Dikici, gelini ve kendisinin de darbediğini belirtirken, konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Karadeniz darp iddialarını yalanladı ve kadının arbede sırasında düştüğünü savundu.