Video Haber CHP'li belediye başkanlarından Kılıçdaroğlu'na adaylık desteği! İşte görüşmenin perde arkası | Video
CHP'li belediye başkanlarından Kılıçdaroğlu'na adaylık desteği! İşte görüşmenin perde arkası | Video

CHP'li belediye başkanlarından Kılıçdaroğlu'na adaylık desteği! İşte görüşmenin perde arkası | Video

27.01.2023 | 11:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları ile Genel Merkez’de bir araya geldi. Belediye başkanları Kılıçdaroğlu’na destek verdi. Görüşmenin perde arkasını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında anlattı..

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