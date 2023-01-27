CHP'li belediye başkanlarından Kılıçdaroğlu'na adaylık desteği! İşte görüşmenin perde arkası | Video
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları ile Genel Merkez’de bir araya geldi. Belediye başkanları Kılıçdaroğlu’na destek verdi. Görüşmenin perde arkasını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında anlattı..
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