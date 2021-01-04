Video Haber CHP’li Belediye Meclis üyesi Mahkeme başkanının PKK sorusuna cevap veremedi | Video

CHP’li Belediye Meclis üyesi Mahkeme başkanının PKK sorusuna cevap veremedi | Video

CHP’li Belediye Meclis üyesi Mahkeme başkanının PKK sorusuna cevap veremedi | Video
04.01.2021 | 17:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

CHP’li Belediye Meclis üyesi Mahkeme başkanının PKK sorusuna cevap veremedi | Video 01:43
CHP’li Belediye Meclis üyesi Mahkeme başkanının PKK sorusuna cevap veremedi | Video 04.01.2021 | 17:16
Deyrizor'da halk, YPG/PKK'nın gençleri zorla silah altına alma çalışmasını protesto etti | Video 00:29
Deyrizor'da halk, YPG/PKK'nın gençleri zorla silah altına alma çalışmasını protesto etti | Video 04.01.2021 | 17:20
Son dakika! PKK/YPG'den Tel Abyad'da kalleş saldırı: 2 çocuk öldü | Video 01:06
Son dakika! PKK/YPG'den Tel Abyad'da kalleş saldırı: 2 çocuk öldü | Video 04.01.2021 | 15:16
Mehmet Barlas 'Kovid salgını yetmezmiş gibi bir de mevsimler kaymaya başladı' 02:54
Mehmet Barlas 'Kovid salgını yetmezmiş gibi bir de mevsimler kaymaya başladı' 04.01.2021 | 13:35
Hasan Basri Yalçın '2021’de belirsizlikler devam edecek' 04:09
Hasan Basri Yalçın '2021’de belirsizlikler devam edecek' 04.01.2021 | 13:33
Engin Ardıç 'Yöğümsüz' 03:08
Engin Ardıç 'Yöğümsüz' 04.01.2021 | 13:31
Melih Altınok '2021’in yazarı belli oldu' 04:25
Melih Altınok '2021’in yazarı belli oldu' 04.01.2021 | 13:29
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anne, oğluna seslendi Ceza yok Baran, gel teslim ol | Video 02:40
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anne, oğluna seslendi "Ceza yok Baran, gel teslim ol" | Video 04.01.2021 | 12:13
AK Parti ve MHP'den, İlker Başbuğ'un darbe imalı sözlerine sert tepki | Video 22:30
AK Parti ve MHP'den, İlker Başbuğ'un darbe imalı sözlerine sert tepki | Video 04.01.2021 | 12:49
Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili skandal sözler | Video 00:44
Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili skandal sözler | Video 04.01.2021 | 11:04
Yavuz Donat 'Bir duayenin not defteri' 05:26
Yavuz Donat 'Bir duayenin not defteri' 04.01.2021 | 11:04
Şebnem Bursalı 'PKK’da kan donduran tecavüz çığlığı' 04:09
Şebnem Bursalı 'PKK’da kan donduran tecavüz çığlığı' 04.01.2021 | 10:59
Kerem Alkin 'Türkiye’nin ‘müttefikliğinin’ paha biçilmez değeri' 03:59
Kerem Alkin 'Türkiye’nin ‘müttefikliğinin’ paha biçilmez değeri' 04.01.2021 | 10:57
Hilal Kaplan 'Erdoğan özür dilemeli!' 03:35
Hilal Kaplan 'Erdoğan özür dilemeli!' 04.01.2021 | 10:55
Haşmet Babaoğlu 'Esas mesele' 02:53
Haşmet Babaoğlu 'Esas mesele' 04.01.2021 | 10:53
SON DAKİKA! 2021 SSK, Bağ-Kur, Memur ve memur - işçi emekli maaş zamları belli oldu! yüzde 8,36 - yüzde 7,36 | Video 02:10
SON DAKİKA! 2021 SSK, Bağ-Kur, Memur ve memur - işçi emekli maaş zamları belli oldu! (yüzde 8,36 - yüzde 7,36) | Video 04.01.2021 | 10:06
2020 yılında ekonomi virüsle savaştı | Video 17:27
2020 yılında ekonomi virüsle savaştı | Video 04.01.2021 | 09:12
Bakan Fahrettin Koca'dan yeni paylaşım | Video 00:53
Bakan Fahrettin Koca'dan yeni paylaşım | Video 02.01.2021 | 21:14
Olacak iş değil! Kısıtlamaya rağmen mangal yakıp piknik yaptılar | Video 06:25
Olacak iş değil! Kısıtlamaya rağmen mangal yakıp piknik yaptılar | Video 02.01.2021 | 20:00
SON DAKİKA HABERİ: 2 Ocak koronavirüs tablosu vaka sayısı! | Video 01:34
SON DAKİKA HABERİ: 2 Ocak koronavirüs tablosu vaka sayısı! | Video 02.01.2021 | 19:42

Gaziantep’te geçen yıl gözaltına alınan aralarında HDP Eski İl Başkanı ve CHP’li 2 meclis üyesinin de bulunduğu 30 kişinin yargılanmasına başladı. Duruşmada Şahinbey Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Adnan E.’nin, mahkeme başkanının “PKK terör örgütü mü değil mi?” sorusuna yanıt veremedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep'te terör örgütü PKK'nın kent merkezi yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz yıl 14 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP ve DBP yöneticileri ile 2 CHP'li ilçe belediye meclisi üyesinin de bulunduğu 30 kişinin yargılanmasına başlandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından iddianame hazırlanan 18'i tutuklu 30 sanık Gaziantep 2 Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Sanıklar ile avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken duruşmayı sanık yakınlarının yanı sıra CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ile HDP Milletvekili Mahmut Toğrul takip etti.


Kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada ilk olarak HDP Gaziantep il yöneticisi Abdullah A. savunma yaptı. Suçlamaları reddeden Açar, iddianameye konu olan suçlamaların siyasi çalışmalar olduğunu savundu.


Açar'ın ardından söz alan Şahinbey Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Adnan E.'nin avukatlarıyla mahkeme başkanı arasında üslup tartışması yaşandı. Tartışma esnasında avukatların mahkeme başkanına ses yükseltmesi üzerine başkan 3 avukatın salondan çıkarılmasına karar verdi.

"Terör örgütü tanımı herkese göre değişir"
Tartışma üzerine ara verilen duruşma CHP'li Meclis üyesi Adnan E.'nin savunmasıyla devam etti. Adnan E.'nin kendisine iddianamenin tebliğ edilmediğini söylemesi üzerine mahkeme başkanı duruşmayı bir hafta erteleyerek kendisine süre verebileceğini söyledi. Savunmasını sürdüren Adnan E. suçlamaların asılsız olduğunu belirtti. İddianameyi mahkemenin kabul etmemesi gerektiğini aktaran Adnan E., "Bin sayfadan fazla, klasörler dolusu olan iddianameyi geri iade edemeyeceğinizi biliyorum. Geçmişten bugüne değişen yok. Neye göre terör örgütü üyeliğiyle suçlanıyoruz. Terör örgütü tanımı herkese göre değişir. Afganistan'a göre Amerikalılar terörist. AKP'ye göre CHP terörist" dedi.


"Peki, PKK terör örgütü mü yoksa değil mi"
Bunun üzerine mahkeme başkanı Adnan E.'ye "Peki size göre PKK terör örgütü mü yoksa değil mi?" sorusunu yöneltti. Soru üzerine kaçamak cevaplar veren Adnan E., "Burada bunu mu tartışacağız" diyerek net bir cevap vermedi.


Duruşma diğer sanıkların savunmasıyla devam etti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA